Em 2005, Gonçalo da Câmara Pereira anunciou que podia ser candidato à Presidência da República. Recolheu assinaturas, mas foi travado pelo irmão, Nuno da Câmara Pereira, presidente do PPM. O próprio Gonçalo lamentou-se, no programa Você na TV de Manuel Luís Goucha, na TVI: “O Nuno não me deixou.” Questionado sobre se uma vez eleito faria um golpe de Estado, garantia: “Oh, pois não, claro! Era que nem canjinhas. Se eu fosse nomeado [sic] Presidente da República no outro dia era uma revolução. O PR não é o chefe do Estado Maior do Exército? Então eu mandava, dava ordens.”