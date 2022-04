PPM: partido em processo de decomposição

Tribunal Constitucional tem "em análise" denúncias de várias ilegalidades. Um "dirigente" nem militante era e nem sabia que estava na direcção. Pelo menos dez dirigentes demitiram-se. Outros não são convocados para as reuniões. Não há presidente do Conselho de Jurisdição há dois anos. Faltam atas de reuniões que podem tornar ilegais as próprias listas às eleições. A sede tem a luz cortada por falta de pagamento. Um terço dos dirigentes é parente do líder. Mas o PPM está no governo dos Açores e na Câmara de Lisboa.