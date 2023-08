Luís Montenegro conseguiu marcar a agenda da rentrée política, com o tema da redução de impostos. Mesmo chumbando a iniciativa do PSD, o Governo garante que vem aí um alívio fiscal, a IL prepara ainda propostas para baixar a tributação e a esquerda não quer ficar fora do debate, aproveitando para lembrar as incongruências de quem quer aliviar os contribuintes, mas chumbou em julho as medidas propostas pelo PCP que aliviariam o IRS, mas também o IVA.