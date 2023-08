É logo no dia 5 de setembro que a agenda marca um dia importante: a continuação do Conselho de Estado interrompido em julho, no qual o Presidente da República quer ouvir os conselheiros sobre a situação política nacional e a guerra na Ucrânia. No dia seguinte, António Costa terá em Évora o arranque de um evento que marca a rentrée do PS. Setembro será um mês em cheio para o primeiro-ministro.