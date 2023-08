IRS: Há um leilão em curso e o PS garante que dá mais

O IRS é o tema da rentrée política. À direita, o PSD lançou um documento com propostas para baixar os impostos sobre os rendimentos e a IL anunciou que está a trabalhar em ideias para aliviar a carga fiscal. No Governo assegura-se que a descida já começou, é superior à prometida por Luís Montenegro e deve acentuar-se no Orçamento para 2024.

Luís Montenegro deu o pontapé de saída para a discussão que marca o regresso à política depois das férias. Na Festa do Pontal, o líder do PSD apresentou o objetivo de cortar 1,2 mil milhões de euros nas receitas do IRS e dois dias depois divulgou contas que mostram como o faria se fosse primeiro-ministro. A IL não quis ficar fora da discussão e Rui Rocha deu uma conferência de imprensa para dizer que está a preparar propostas sobre o tema. Mas o Governo não se deixa impressionar. Os socialistas descartam a ideia de aprovar as propostas que o PSD levará ao Parlamento em setembro e tentam demonstrar que já estão a aliviar os impostos sobre os rendimentos e que ainda deverá haver mais mexidas.