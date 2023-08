A nova vogal do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) tem feito carreira em gabinetes do PS e é também prima do atual secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires. Trata-se de Mariana Polido Almeida, até agora adjunta do grupo parlamentar do PS. Antes, foi técnica especialista do deputado Eurico Brilhante Dias, o agora líder da bancada socialista, quando era secretário de Estado da Internacionalização na anterior legislatura.