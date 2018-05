Capa n.º 731

Em número de aniversário, aentrevistou e realizou sessões fotográficas exclusivas com Assunção Cristas, Catarina Martins, Ana Catarina Mendes, Isabel Mota e Cristina Ferreira, entre outras, nomes que fazem parte da lista das 50 mulheres mais poderosas de Portugal. É obviamente uma lista discutível, por ser uma escolha, que pode ler esta semana, percebendo que há uma discurso semelhante a todas, construído com palavras diversas: a elas continua a pedir-se mais e, ao mesmo tempo, julgam-se com mais severidade os resultados que alcançam.Leia e veja um extenso dossiê e confira quem está na primeira linha do poder no feminino na política, na justiça, no dinheiro, na educação e investigação e na capacidade de influenciar e perceba como elas, depois de percorrerem um longo caminho, serão dominantes. Ainda é um tempo distante, na verdade: se um cataclismo matasse instantaneamente todos os homens, agora, morreria 48 por cento da população mundial e, ao mesmo tempo, desapareceriam 495 dos 500 CEOs das maiores empresas da lista da Forbes, 85 por cento dos ministros dos governos de todo o mundo ou 99 por cento dos proprietários de terras no planeta.Mas o que ressalta dos depoimentos, entrevistas e perfis de 50 mulheres que publicamos são os discursos de optimismo e motivação – e a sensação de que estes são tempos de uma mudança sem recuo.