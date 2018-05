Catarina Martins é uma das 50 poderosas eleitas pela SÁBADO. Defende: "Quando tivermos tantas mulheres incompetentes quanto homens já não precisamos da lei das quotas"

Catarina Martins, actriz, de 44 anos, foi a segunda mulher a liderar um partido em Portugal. E foi também sob a sua coordenação que o Bloco alcançou o melhor resultado nas legislativas: 10,22% e 19 deputados eleitos.



É uma das 50 mulheres com poder em Portugal que a SÁBADO destaca na sua edição de aniversário, que inclui entrevistas (como esta aqui publicada na íntegra à coordenadora do Bloco de Esquerda ou a inédita conversa com Graça Mira Gomes, chefe das secretas portuguesas), testemunhos e perfis de mulheres da política à economia, cultura, educação e investigação.



Reconhece-se neste título de uma das mulheres mais poderosas de Portugal ou incomoda-a que se sublinhe esta condição de "ser mulher"?

Infelizmente o poder económico manda bastante mais do que o poder político. É uma das questões de deterioração da democracia, [com] o poder económico não se vota. A questão das mulheres acaba por ter que ser mencionado pela simples razão de que ainda há poucas em posição de representação. E, por isso, não tem que ver se agrada ou não, é preciso por ainda ser excepcional.



As quotas são a única solução?

Não são a única solução, mas são um instrumento de que não podemos prescindir. Mesmo os partidos que lutaram contra as quotas, hoje são devedores da lei nas protagonistas que têm.



Para se cumprirem as quotas não haverá mulheres sem capacidade em determinados cargo?

Não há um único exemplo disso. Há muito mais homens que são escolhidos independentemente das suas condições pelo simples caso de pertencerem ao clube dos rapazes. Ou seja, os que decidem as coisas, num corredor, fora da reunião, na altura em que as mulheres já têm que ir a correr para casa porque têm tarefas para fazer. Costumo dizer na brincadeira: quando tivermos tantas mulheres incompetentes quanto homens incompetentes em cargos de responsabilidade já não precisamos da lei das quotas.



Critica o facto de se perguntar às mulheres, e nunca aos homens, como conciliam a vida profissional com a pessoal.

Ao início ficava muito irritada com a pergunta. Se fosse um homem não a faziam e sobre a minha vida privada acho que tenho o direito à reserva. Mas quanto mais penso nisso, penso que o grande problema em Portugal é não se perguntar aos homens. É uma das conquistas que temos que fazer para uma maior igualdade.



A sua filha queixava-se de que na escola tinha que pintar fadas e os colegas pintavam robôs. Os contos de fadas com que crescemos também tinham essa moldura.

Nós ensinamos desde muito jovens às meninas que o papel delas é estar em casa, na sombra, que é servir outros. E isso é um dos maiores problemas que temos.



Disse uma vez que por ser mulher demorou muito mais tempo a fazer-se ouvir. Como é que essa dificuldade se fazia sentir?

Quando uma mulher tem uma opinião forte é muito normal pensarem qual foi o homem que disse para ela dizer isso. O problema não está nas mulheres, no que elas pensam, na sua determinação ou no que fazem. Está em quem ouve. Não acredito que haja uma única mulher em Portugal que não sinta isso. Em todas as profissões. Também está na política. Julgo que no Bloco de Esquerda, que é um partido que tem uma matriz feminista, temos uma discussão de igual para igual. Não estou a dizer que não há fenómenos de machismo no Bloco de Esquerda, como há em toda a sociedade. Ninguém é imune a tudo. Mas do ponto de vista da direcção, das suas responsabilidades, eu não sinto esse problema.



Olha-se mais para a imagem das mulheres nestes cargos do que para a dos homens?

Uma maneira de limitar as mulheres, de as subalternizar intelectualmente é dar mais importância ao seu aspecto do que às ideias políticas que defendem. Outra é achar que alguns temas são eminentemente masculinos, nomeadamente aqueles que mexem com a estrutura da economia e das relações laborais e achar que outros são femininos, os chamados temas sociais, o que é duplamente perverso: por um lado tenta retirar às mulheres a capacidade de mexerem na estrutura da economia e das relações laborais e, por outro, tende a colocar questões que são essenciais para a vida de todos nós, como as sociais, o acesso à educação, família, saúde, de que todos precisamos, como se fossem questões de pormenor.



Faz sentido perguntar como seria Portugal se fosse governado por uma mulher?

Não. As mulheres pensam coisas diferentes umas das outras, como os homens. E ainda bem. O primeiro partido a ter uma dirigente mulher na democracia portuguesa foi o PSD, a Doutora Manuela Ferreira Leite, com quem eu discordo. Mas acho que é óptimo que ela tenha sido líder do PSD, fez a vida mais fácil a mulheres a seguir. E lembro-me como ela foi atacada por ser mulher, nenhum homem teria sido atacado da mesma forma como ela foi. Um regime que se diz democrático e que depois é praticamente dominado por um só dos géneros quando na sociedade há dois géneros de forma equilibrada é que não é democrático.



