Estas são três das 50 mulheres com poder em Portugal que a SÁBADO destaca na sua edição de aniversário. Leia o que as três governantes pensam sobre o papel da mulher na sociedade portuguesa.

Quando o Governo de António Costa, o XXI Constitucional, tomou posse, tinha quatro mulheres entre os 17 ministros escolhidos. Com a saída de Constança Urbano de Sousa da Administração Interna, o poder feminino no Executivo ficou presentado por Maria Manuel Leitão Marques (ministra da Presidência), Ana Paula Vitorino (ministra do Mar) e Francisca Van Dunem (ministra da Justiça).



Estas são três das 50 mulheres com poder em Portugal que a SÁBADO destaca na sua edição de aniversário, que inclui entrevistas (como a que foi feita à coordenadora do Bloco de Esquerda ou a inédita conversa com Graça Mira Gomes, chefe das secretas portuguesas), testemunhos e perfis de mulheres da política à economia, cultura, educação e investigação.



Maria Manuel Leitão Marques

"Esta semana fui à posse de uma confederação em que numa lista grande de cargos havia uma, uma única mulher. Já não se usa. Começa a ficar mal organizações que não tenham uma representação equilibrada - não estou a dizer paritária. (...) E as quotas fazem sentido porque, como mostra a história de vários países onde houve quotas, as coisas acontecem mais depressa."



Ana Paula Vitorino

"Sou engenheira há 33 anos. A Maria Manuel e a Francisca também já têm longas carreiras e há hoje uma diferença substancial: já não é estranho ver mulheres em posição de destaque. Mas evidentemente, se olharmos bem - dantes bastava à vista desarmada -, o poder ainda é mais masculino do que feminino. Seja nas empresas ou na política. (...) Ainda falta muito para que os petit comités sejam paritários... e cá estamos nós para o fazer. Nós as três somos bons exemplos de lutadoras pela igualdade."



Francisca Van Dunem

"(...)A justiça hoje já se faz bastante no feminino. As magistraturas são maioritariamente femininas, em primeira instância mais de 70% dos magistrados são mulheres, e este foi um percurso feito em 44 anos. Na segunda instância já há quase paridade e só ao nível dos tribunais superiores é que não se nota ainda. Mas é um percurso que se fará, natural e gradualmente."



