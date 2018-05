Confessando sentir-se com energia, Cristas recorreu ao humor para deixar uma mensagem a todos os apoiantes, não hesitando em fazer uma piada com o próprio nome.

A líder do CDS, Assunção Cristas, deu as boas-vindas à época balnear com uma caricatura de HenryCartoon.pt publicada na sua página oficial na rede social Facebook.



Confessando sentir-se com energia, Cristas recorreu ao humor para deixar uma mensagem a todos os apoiantes, não hesitando em fazer uma piada com o próprio nome: "A época balnear já começou e o bom tempo começa a espreitar. No CDS PP estamos sempre na crista da onda!"



A publicação foi bem acolhida pelos seguidores da líder centrista que, nos vários comentários deixados na imagem, elogiaram o bom humor da deputada.