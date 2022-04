Montenegro versus Moreira da Silva: As incógnitas que podem baralhar tudo

Luís Montenegro leva avanço na corrida à liderança do PSD, mas as diretas não serão favas contadas. Voto livre e divisões nas maiores distritais do partido podem trazer surpresas e ajudar Jorge Moreira da Silva a repetir o feito de Rio: ganhar sem o aparelho.

Jorge Moreira da Silva demitiu-se da direção da OCDE e entrou oficialmente na corrida à liderança do PSD numa altura em que a esmagadora maioria das distritais e concelhias do partido já se alinharam com Luís Montenegro. Com o aparelho do seu lado, Montenegro parte em clara vantagem para uma maratona que começou a correr há muito. Mas nada está decidido e Moreira da Silva ainda tem margem para conquistar apoios e até para sair vencedor.