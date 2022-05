PSD. O que separa Moreira e Montenegro?

Começaram a ir a comícios do PSD ainda durante a infância. Um só ocupou cargos no aparelho e no governo, o outro só foi deputado, com o PSD no poder e na oposição.

Jorge Moreira da Silva quer fazer do PSD “uma start-up” e “abandonar a conversa do centro, da esquerda e da direita”. Mas não tem dúvidas em traçar uma linha vermelha em torno de qualquer entendimento com o Chega. “Comigo não. Na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas”, disse na apresentação da candidatura. Esse é um dos pontos que o diferencia de Luís Montenegro, que recusa a formulação clara de uma cerca sanitária em torno do partido de André Ventura, alegando só querer falar do PSD.