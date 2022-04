Catarina Martins falou um dia depois da polémica reação de Carlos Moedas à postura do Bloco de Esquerda na autarquia.

Moedas acusou BE de superioridade moral. Partido responde: não deu um único passo para gratuitidade dos transportes públicos

A coordenadora do BE acusou esta quinta-feira o presidente da Câmara de Lisboa de não ter dado ainda um "único passo" para a gratuitidade dos transportes públicos e de estar a bloquear o agendamento da proposta bloquista sobre esta matéria. Catarina Martins falou um dia depois da polémica reação de Carlos Moedas à postura do Bloco de Esquerda na autarquia.