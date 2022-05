O PSD faz 48 anos. Ainda terá 'muitos anos de vida'? 

O PSD tem hoje 48 velas para apagar, mas muito poucos motivos para celebrar. Na verdade, nem haverá festa. Só uma conferência no Porto, para a qual os ex-líderes do partido nem foram convidados.

O PSD não está para grandes festejos. O 48.º aniversário do partido vai ser celebrado com um "Encontro de Gerações", uma conferência no Porto, na qual Rui Rio terá como interlocutores Amândio Azevedo, Rosina Pereira e Gonçalo Guimarães.