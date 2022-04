PSD: Moreira da Silva quer 'um partido movimento orientado por causas'

Jorge Moreira da Silva avança para a corrida à liderança do PSD, com um projeto para modernizar o partido, primeiro, e depois o país. "É chegado o momento de refundar o PSD na sua vertente programática", defendeu no discurso de anúncio oficial da sua candidatura. O plano passa por "atualizar as linhas programáticas do PSD e clarificar a natureza do [seu] relacionamento com outros partidos políticos", mas também por mudar a forma como funciona o aparelho.