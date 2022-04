PSD. Quem é quem na máquina montenegrista

Estão os de sempre, mas também alguns próximos de Rui Rio, nomes populares no partido, independentes e até um jurado do Shark Tank. Uma mistura para unir e sobreviver à travessia do deserto.

Durante muito tempo, Luís Montenegro tomou nas suas mãos a gestão do que poderia (ou não) vir a ser a sua candidatura à liderança do PSD. “Estava a gerir tudo sozinho”, garante uma fonte próxima. Nas últimas semanas, isso mudou. A máquina da candidatura está a ser oleada, com cuidados redobrados. Montenegro não quer parecer o candidato anti-Rio. Quer unir o partido e juntar-lhe nomes fora da caixa, pescados à linha na sociedade civil, para mostrar como pode reconstruir o partido naquela que se prevê que seja uma longa travessia do deserto durante a maioria absoluta do PS.