A polémica estalou com o caso da promoção de Mariana Vieira da Silva a ministra e as relações familiares no Conselho de Ministros, seguido de vários outros casos investigados pela comunicação social em Portugal. Para Marcelo Rebelo de Sousa, as nomeações familiares é um "problema" e que por isso a lei deve ser mais restritiva em relação à possibilidade de titulares de cargos políticos nomearem familiares para o Governo, mudança que deve acontecer antes das eleições legislativas.

Em declarações ao Expresso, o Presidente da República reforça que a "questão é saber se, no curto espaço de tempo que falta para o fim da legislatura, é possível definir e aprovar essas normas legais mais restritivas, como seria desejável, ou pelo menos gerar um consenso na fase pré-eleitoral que permita legislar logo no início da próxima legislatura". Ou seja, se os novos impedimentos não poderem ser agilizados já, Marcelo quer que os partidos tomem uma posição sobre o caso que se está a tornar conhecido como "familygate".

Para o Chefe de Estado, esta mudança deve ser feita através do Código de Processo Administrativo, tendo em conta que este abrange os membros de gabinetes nomeados com critérios de confiança política. "Mesmo que se considere que há funções nos gabinetes que são funções políticas, têm também uma componente administrativa e, nesse sentido, dificilmente se pode deixar de avançar para limitações na lei em matéria de relações familiares para este tipo de nomeações", considera Marcelo Rebelo de Sousa.

Além da questão original, o Presidente refere duas outras matérias que quer ver discutidas: o alargamento do leque de familiares (atualmente, há proibições até ao segundo grau colateral: até tios e sobrinhos, mas não primos, como foi o caso do assessor que levou ao despedimento do secretário de estado do Ambiente esta semana) e a possibilidade das limitações não abrangerem apenas os familiares que um titular de um cargo político nomeie diretamente, mas incluir também parentes de detentores que sejam nomeados por outros responsáveis políticos dentro do Estado. Na prática, isto significaria que um membro do Governo não possa nomear familiares de outro elemento do Estado.





António Costa quer estudar um critério "claro e uniforme" sobre os limites das nomeações

Sob pressão da "Familygate", António Costa colocou a possibilidade no debate quinzenal do Parlamento de se estudar um critério "claro e uniforme" sobre os limites das nomeações de familiares de governantes. Perante os deputados, o primeiro-ministro sugeriu que a situação seja analisada pela Comissão de Transparência, uma proposta aceite pelo PS e BE.