Lara, a criança de dois anos e meio e a sua avó, Helena Cabrita, foram assassinadas pelo pai da bebé, Pedro Henriques, em fevereiro.

Dois meses após a morte da bebé Lara, de dois anos, e da sua avó, Helena Cabrita, às mãos de Pedro Henriques, o pai da criança, a mãe deixa críticas à atuação da PSP na sua página de Facebook.



A bebé e a avó foram mortas pelo pai, de 36 anos, e encontradas sem vida dentro de um carro num parque de estacionamento perto da Escola João de Barros, em Corroios. Depois de ter cometido o crime, o homem suicidou-se com uma arma de fogo a mais de 200 quilómetros do local do crime, Castanheira de Pera, localidade de que era natural. Estava envolvido numa disputa judicial com a ex-companheira, Sandra Cristina, que fez queixa de violência doméstica.



As autoridades acreditam que os homicídios das duas vítimas foram instrumentos para ferir Cristina.



Na publicação, Sandra Cristina acusa a PSP de inação a todos os pedidos de ajuda que lhes fez. "Gritei e xinguei os polícias de toda a maneira e feitio! Disse-lhes tudo o que lhes queria dizer das outras vezes que os procurei e me responderam que não podiam fazer nada", escreve, defendendo que alertou as forças de segurança sobre a violência do ex-companheiro.



No dia do crime, a mãe da pequena Lara seguiu o carro dos bombeiros. "Só pedia por favor para não pararem à frente da casa dos meus pais, mas a minha prece não foi atendida".



No local, garante que os agentes da PSP a trataram com indiferença – "Dos polícias que ouviram tudo o que disse desde que ali cheguei recebi arrogância nas palavras, frieza, altivez... ", escreve - com exceção de um que se destacou pela positiva. "Ele ouviu de mim exatamente o mesmo que os outros, mas os seus olhos... nos seus olhos vi sentimento, vi emoção".