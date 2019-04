Os políticos entraram no modo familiar. Todos falam sobre as nomeações, mas há alguma falta de memória. A SÁBADO distribui alguns prémios pelas melhores frases.



Andamos há várias semanas a discutir a noemação da mulher, do primo, do irmão, do marido, da sogra. Só falta mesmo um animal de estimação ser nomeado director de um canil para o círculo de nomeações familiares ficar completo. Eis o que de melhor foi dito sobre o tema e o respectivo prémio:



Prémio, "Este se visse a Guerra dos Tronos, tinha uma coisinha má"

"Nunca houve um Governo em Portugal onde quando reúne o Conselho de Ministros parece a ceia de Natal: senta-se o marido e a mulher e, agora, também já se senta o pai e a filha."

Rui Rio, presidente do PSD

09-03-2019



Prémio "Adoro refugiados"

"[A lista do PS] parece mais uma espécie de repositório ou depósito de ex-ministros do que uma lista ao Parlamento Europeu."

Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD às eleições europeias

13-03-2019



Prémio "O meu cabeça de lista é tão bom, que nem me lembro do nome dele"

"Não nos apresentamos [às eleições europeias] numa corrida de 'soundbites' e ataques pessoais. Apresentamos um programa comum com os socialistas da Europa e do qual faz parte um novo contrato social na Europa."

António Costa, primeiro-ministro

16-03-2019



Prémio "Eu sou o despertador do País"

"No Conselho de Ministros, tem um marido e mulher, um pai e filha. Tem agora uma chefe de gabinete do sucessor do marido, cuja mulher também gere um fundo... Que as pessoas em Portugal não rasguem as vestes e não se escandalizem com isto é sinal de uma certa doença e de um adormecimento da democracia."

Paulo Rangel

Lusa, 23-03-2019



Prémio "Eu é mais transgéneros"

"Eu bem sei que Portugal é um país pequeno, mas todos nós percebemos a necessidade de pensar sobre estas matérias para que os cargos públicos não sejam ocupados tendencialmente por um grupo de pessoas com muitas afinidades."

Catarina Martins, coordenadora do BE

24-03-2019



Prémio "Isto de colocar o César a comentar relações familiares...."

"Não percebo como é que o Bloco de Esquerda as pode fazer, sendo um partido onde se conhece que, no seu próprio grupo parlamentar, são abundantes e diretas as relações familiares."

Carlos César

25-03-2019



Prémio "O meu genro é o melhor electricista de Loures"

"Fazer das relações familiares no Governo um caso, um facto, naturalmente a tendência, depois, é para derivar daquilo que nós consideramos fundamental."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

25-03-2019



Prémio "Eu sou amiguinho de todos"

"Tenho sobre essa matéria uma posição muito pessoal, ao longo da minha vida política e também agora no exercício da presidência, que é o entender que família de Presidente não é Presidente."

Marcelo Rebelo de Sousa

26-03-2019



Prémio "Eu dou muita importância a isto das famílias"

"Quando nós olhamos para o organigrama do Governo e mais parece uma árvore genealógica."

Assunção Cristas

26-03-2019



Prémio "A idade não perdoa"

"De facto, não me recordo de ter conhecimento completo - já foi há muitos anos - entre relações familiares dentro do Governo, mas, por aquilo que li, não há comparação possível em relação ao Governo a que dei posse em 2015."

Cavaco Silva, antigo Presidente da República

27-03-2019



Prémio "O Cavaco deve achar que o Alzheimer é contagioso"

"É um ponto de facto que o Presidente Cavaco nomeou os quatro membros do Governo que têm relações familiares, em novembro [de 2015]. Nomeou pensando, bem, que eram competentes e ninguém lhe perguntou nem questionou na altura, como não o questionou até hoje. É um facto histórico, nomeou, nomeou."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

RTP, 27-03-2019



Prémio "Eu só tenho um ex-primeiro ministro suspeito de corrupção"

"O professor Cavaco tem muitas qualidades. Seguramente, a melhor qualidade dele não é a memória. (...) Há uma coisa que eu posso garantir: nenhum dos membros do meu Governo sairá do Governo para formar um banco que depois vá à falência e fique a viver à custa dos contribuintes, nenhum membro do meu Governo saíra do Governo para ir gerir uma infraestrutura cuja construção ordenou; nenhum membro do meu Governo irá adquirir ativos a empresas que privatizou na legislatura imediatamente anterior. Essas é que são as relações com que se deviam preocupar."

António Costa

28-03-2019



Prémio "Alguém sabe dos meus comprimidos"

"Como se tem vindo a e verificar, a prática de 'jobs for the boys' é muito negativa para o país e para os portugueses. No livro que escrevi em 2017, classifiquei as situações deste tipo como indecorosas."

Cavaco Silva

03-04-2019



Prémio "Eu continuo a dizer coisas"

"No caso do secretário de Estado do Ambiente é lógico que a responsabilidade é do secretário de Estado que nomeou e não do primo que foi nomeado."

Rui Rio, sobre a demissão do secretário de Estado do Ambiente