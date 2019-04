A sugestão minimalista do PS não bane que haja nomeações cruzadas (para outros gabinetes) de familiares de responsáveis políticos. A proposta será mostrada no âmbito da comissão da transparência.

O PS vai avançar com uma proposta minimalista para lidar com a situação conhecida como "Familygate" que afeta o Governo: conforme explicou o líder socialista Carlos César aos jornalistas, a ideia pretende limitar nomeações de familiares para cargos públicos que sejam diretas, ou seja, que um responsável político possa nomear um familiar até ao terceiro grau em linha colateral. A proposta não evita, porém, as nomeações cruzadas entre os gabinetes.

A sugestão socialista será apresentada no âmbito da comissão da transparência, já em funcionamento na Assembleia da República. O PS acredita que, desde que haja consensualização por parte dos outros partidos, a proposta de nova legislação será aprovada até julho.

Segundo o deputado Pedro Delgado Alves, a proposta do PS visa "ser uma regra aplicável aos gabinetes do Governo, de apoio aos órgãos parlamentares, de apoio às autarquias locais de inibição da possibilidade de designação de familiares de um universo que ficar definido na lei" e que abrange "ascendentes e descendentes, cônjuges e unidos de facto, até ao terceiro grau da linha colateral, adotados".





Carlos César bate todos os recordes de compadrio, diz jornal espanhol O caso das nomeações familiares dentro do Governo e do Partido Socialista já é notícia em Espanha. O correspondente em Lisboa do jornal ABC escreveu um texto intitulado "El presidente de los socialistas portugueses bate todos los récords de enchufismo" ("O presidente dos socialistas portugueses bate todos os recordes de compadrio").







A lei que o PS espera aprovar limitará ainda "no plano da Administração Pública, nos cargos de nomeação superior, de primeiro e segundo grau, e ao nível dos gestores públicos".

Na quarta-feira, Carlos César já tinha anunciado à TSF que o PS ia apresentar na comissão da transparência uma proposta viável de uma iniciativa legislativa para regular as relações entre familiares no Governo e em funções públicas. "O PS submeterá à comissão da transparência uma proposta no sentido de ser discutido este tema", asseverou Carlos César.



A SÁBADO revelou que o primo de Carlos César foi nomeado para a administração da empresa pública Navegação Aérea de Portugal (NAV).