"Eu não nomeio ministros, eu escolho secretários de Estado. Quem nomeia ministros é o primeiro-ministro e nem sequer tenho interferência nesse processo", afirmou.



"Quem me conhece sabe que isso é assim, não tenho nenhuma interferência nesse processo", acrescentou.



Vieira da Silva é pai da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, que substituiu no cargo Maria Manuel Leitão Marques.



No entanto, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social assegurou que não é por esse motivo que Mariana Vieira da Silva foi escolhida para o cargo.



"Se a minha filha é membro do Governo não é por ser minha filha, é membro do Governo apesar de ser minha filha", rematou.

