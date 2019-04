Em debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro questionou o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, sobre os limites para nomeações. "Quais os critérios? Qual o grau de incompatibilidade? Qual o grau de parentesco? Onde se traça a fronteira?"

António Costa defendeu, esta quinta-feira, a definição de critérios quanto à nomeações de familiares no Governo e voltou a garantir que nunca nomeou ninguém "por razões familiares". Em debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro admitiu que esta é uma questão que "merece ser discutida" mas levantou inúmeras questões sobre condicionantes e lamentou que a polémica surgisse "nesta conjuntura, com eleições à vista".



"É uma questão que merece ser discutida porque nunca foi levantada anteriormente. Quais os critérios? Incide só sobre cargos de nomeação ou eletivos? Cargos de nomeação livre ou antecedidos de concurso? De competência técnica ou de confiança política? Qual o grau de incompatibilidade? Tem de envolver só membros do governo ou outros órgãos de soberania? Impedimento com cargos autárquicos? Qual o período? Qual o grau de parentesco? Onde se traça a fronteira? Parentes em linha direta? É interessante podermos apurar serenamente esse debate. Pena ter surgido nesta conjuntura, com eleições à vista", afirmou.



A intervenção de Costa surgiu após Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, ter perguntado "o que se passa com o Governo", sustentando que o debate não deve andar em torno de quem tem "mais primos" no Governo. "Não consegue nomear pessoas qualificadas para exercer funções nos seus gabinetes sem serem familiares?"



Após as perguntas do primeiro-ministro, Negrão referiu que Costa "fugiu à pergunta" e "divagou". "Os portugueses estão à espera de uma resposta sua", insistiu o líder parlamentar. O chefe de Governo respondeu que "há muitos casos que não são verdade" e apelou ao trabalho da Comissão da Transparência.



Negrão não desistiu do tema e questionou o "círculo fechado em que funciona este Governo", ao que Costa lembrou que mais de metade dos membros do executivo "nunca tinham tido experiência governamental".



Em defesa do Governo, João Paulo Correia, deputado do PS, indicou que a discussão das relações familiares tem como objetivo desviar das atenções o "ante-programa eleitoral" do PSD. "O PSD quer que as famílias que hoje não pagam IRS paguem uma coleta mínima; o PSD é contra a baixa das propinas para o ensino superior, acha errada a medida da passagem das 40 para as 35 horas semanais na administração pública, e acha errado o programa de apoio à redução do tarifário dos passes sociais. Se PSD e CDS estivessem no Governo faziam aos transportes o mesmo que fizeram com os CTT", afirmou.