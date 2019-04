Nomeações familiares: e chegámos à Madeira

Há filhos, pais, irmãos, mulheres, maridos, namoradas, cunhados e cunhadas, um primo, uma sogra e até compadres em postos políticos ou de indicação política. O PS regional é um case study de endogamia radical.

É mais um caso em que a política parece correr na família: a dinastia Câmara, no PS-Madeira, abrange os dois filhos do líder. Ou seja, Emanuel Câmara, que preside ao PS-Madeira e à Câmara Municipal do Porto Moniz, já tem dois herdeiros na carreira. Olavo Câmara é presidente da JS-Madeira, passou a integrar a Comissão Política do PS nacional e é dado como provável candidato a deputado nas legislativas. Já o irmão, Nicodemo Câmara, é deputado municipal no Funchal e foi nomeado para a empresa autárquica Frente Mar Funchal, através da qual está colocado no Museu Cidade do Açúcar (municipal, claro).



