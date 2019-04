Para o ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes, o afastamento do primo do governante foi considerado suficiente para considerar a situação como "resolvida".

O Ministério do Ambiente, liderado por João Pedro Matos Fernandes, não irá afastar Carlos Martins do cargo de secretário de Estado na sequência da nomeação do seu primo, Armindo dos Santos Alves, como adjunto do gabinete, em setembro de 2016, renomeando-o em novembro de 2018. De acordo com o Observador, o afastamento do primo do governante foi considerado suficiente para considerar a "situação resolvida".

"O adjunto Armindo Alves foi nomeado pelo secretário de Estado do Ambiente de boa-fé, com base nas suas competências profissionais", refere o gabinete em resposta ao jornal. O mesmo refere que João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, "não sabia da existência desta relação familiar" e que a demissão apresentada por Armindo Alves aconteceu após análise da situação.

No passado sábado, António Costa afirmou, em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, que não podia aceitar que o critério da proximidade para nomear alguém "familiar mais próximo ou remoto de um membro do Governo ou militante do PS" significasse "incapacidade para o exercício de uma função num gabinete". No entanto estabeleceu como limite nas nomeações a "se alguém nomeasse um familiar seu".

De acordo com o Observador, o primo de Carlos Martins irá agora voltar para a sua função de técnico superior dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures. De recordar que a mulher de João Matos Fernandes, Isabel Marrana, foi também elemento do Governo, como chefe de gabinete da secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, até agosto de 2018.