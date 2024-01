Maltratar animais continua a ser crime, diz Tribunal Constitucional

Decisão foi tomada no dia anterior ao conhecimento da sentença do cavaleiro João Moura - condenado a quatro anos e oito meses de prisão com pena suspensa.

Após uma série de avanços e recuos, os juízes do Tribunal Constitucional decidiram manter em vigor a lei de 2014, que criminaliza os maus tratos e o abandono dos animais. A informação foi avançada pelo jornal Público.







, Inês Sousa Real,





"absolutamente irresponsável". "Temos casos grotescos de violência contra animais, casos de acumulação, de manutenção de animais em condições absolutamente indignas, e eu recordo que a violência, muitas das vezes, começa nos animais e termina nas pessoas: um país que não protege os animais desta violência, também não está a proteger as pessoas e não está a proteger seres vivos dotados de sensibilidade", sublinhou na altura Inês de Sousa Real.



