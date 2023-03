Criminalizar os maus-tratos a animais. Petição chega ao Parlamento

Um homem esfaqueou um cão na cabeça ao passar pela propriedade onde o animal se encontrava. Um tutor atou a corda ao pescoço da sua cadela e arrastou-a pela vida pública. Um cão sofreu um prolapso intestinal grave por falta de cuidados. Uma mulher manteve um cachorro de seis meses preso com uma corrente de 63 centímetros, ferindo o pescoço do animal. Ou ainda, o "caso da cadela Pantufa" em que o dono esventrou a cadela grávida, deixando-a a morrer e colocando as crias no lixo, que também acabaram por morrer.