Lacerda Machado fez lóbi por empresa britânica enquanto era administrador da TAP

Diogo Lacerda Machado, um dos melhores amigos do primeiro-ministro António Costa, acumulou as funções de administrador da TAP e de lobista por uma das empresas do consórcio por detrás do investimento de 3,5 mil milhões de euros num megacentro de processamento de dados em Sines.







Tiago Petinga/Lusa

Leia Também Filho de Lacerda Machado nomeado para embaixada de Portugal nos EUA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana