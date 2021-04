Nomeações e boys: É só um gabinete? Não, é um trampolim para melhor

No dia 19 de abril, foi publicada em Diário da República a nomeação de Tiago Preguiça, assessor no gabinete do primeiro-ministro, de 34 anos, para diretor-geral da Segurança Social, ficando à frente de uma das mais importantes estruturas da administração pública portuguesa. Foi uma ascensão rápida. "Devo dizer que fiquei surpreendido, lembro-me de o ver na ‘bolha’ da JS que rodeava José Sócrates na campanha das legislativas de 2011, um puto da jota como outro qualquer", recorda quem acompanhou essa campanha no terreno. O percurso de Tiago Preguiça começou a diferenciar-se a partir do momento em que foi nomeado, primeiro técnico especialista (em 2015), depois adjunto e chefe de gabinete, do ministro do Trabalho e Segurança Social José António Vieira da Silva, apesar de a sua formação ser em Estudos Europeus. Transitou para São Bento, para o gabinete de António Costa. E, daí, em regime de substituição (sem concurso público) para a administração pública. A nomeação, que a SÁBADO noticiou a semana passada, foi criticada pelo PSD.



Mas este tipo de salto de um posto num gabinete do Governo para um cargo público não é raro. Pelo contrário. Veja-se o que aconteceu, por exemplo, com o cargo de Adido Técnico Principal para a Área Económica na embaixada em Washington – uma das mais importantes – com duas nomeações com origem num gabinete ministerial.



Francisco Lacerda Machado (filho de Diogo Lacerda Machado, amigo próximo do primeiro-ministro), de 33 anos, passou de técnico especialista no gabinete do secretário de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, para a embaixada nos EUA, em novembro de 2020.