Estivemos no primeiro espetáculo teste: será o modelo para os festivais de verão?

Um elemento da organização percorre a fila que vai crescendo junto à entrada do Altice Fórum, em Braga, para assegurar o distanciamento. Passa pouco das seis da tarde, estamos à porta da zona onde são realizados testes rápidos à Covid-19. No interior do edifício, vários elementos da Cruz Vermelha – um médico e oito socorristas - estão numa corrida contra o tempo: é necessário testar cada uma das 400 pessoas que compraram bilhete para o primeiro evento-teste, promovido pelo ministério da Cultura em articulação com a Direção-Geral de Saúde. Objetivo: fazer um ensaio para a retoma dos grandes espetáculos e eventos.



Os avisos multiplicam-se por toda a parte: alertas nos postes a indicar direcções, marcas no chão definem onde cada espectador deve posicionar-se na fila para o teste – "Aguarde aqui a sua vez" -, embora nem sempre seja fácil manter o distanciamento entre grupos de amigos. A maioria comprou o bilhete online – a uns simbólicos 2€ -, que só é válido depois da marcação do teste. Um código gerado através da compra será utilizado para identificar a pessoa, assim que chegar a sua vez de fazer o teste.



"Existe uma pressão adicional quando estamos a falar de um concerto: temos um deadline que é a hora do início do espectáculo", explica à SÁBADO o coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha, o médico Gonçalo Órfão. A equipa está a fazer testes desde manhã, mas à medida que se aproxima a hora do início cresce o número de pessoas sentadas nas cadeiras organizadas em grelha, já no interior de uma sala. "A tendência das pessoas é para vir tarde", diz o médico. Vestidos com fatos de protecção biológica, dois pares de luvas, máscaras, óculos e viseira, protecção de calçado, os profissionais da Cruz Vermelha desdobram-se em registos à mão – passados depois para uma base de dados através de iPad -, testes rápidos e análise de resultados.