Lei dos lóbis ainda pode sair gaveta, mas ninguém se entende

O PS adiou a intenção de legislar já os lóbis, mas o PAN quer forçar votação esta sexta-feira. O PSD tem dúvidas sobre as propostas em cima da mesa e o PCP diz que a legislação que estava a ser debatida era a "a legalização do crime de tráfico de influências".

Ninguém se entende sobre a lei dos lóbis. O tema divide as bancadas de PS e PSD e levou a uma atitude que apanhou todos de surpresa: os socialistas recuaram na ideia de deixar aprovada legislação sobre o tema nesta legislatura e pediram para adiar a votação de uma proposta que tinham redigido com o CDS e o PAN.

Pedro Delgado Alves, o deputado socialista que tinha o tema em mãos, assumia no início de novembro que o objetivo acordado com CDS e PAN era chegar a um texto consensualizado "o mais rapidamente possível". Delgado Alves não mudou de opinião sobre a importância de deixar o assunto arrumado antes da dissolução do Parlamento, mas a direção da bancada socialista sim.

PS, PSD e PCP votaram, esta terça-feira, em comissão o adiamento da votação que estava prevista. A votação indignou PAN e CDS, que tinham trabalhado numa versão conjunta da proposta. E o deputado do PAN, Nelson Silva quer mesmo tentar forçar a votação do diploma, apresentando um requerimento para o avocar a plenário esta sexta-feira.