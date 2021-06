Lacerda Machado: “A amizade do dr. António Costa tem-me prejudicado mais do que beneficiado”

Diogo Lacerda Machado, "o melhor amigo do primeiro-ministro", como acabou por ficar conhecido, revisita todo o controverso processo em que apoiou o Governo sem remuneração. Sentia-se em dívida com António Costa por ter recusado ir para o Governo, diz. Reconhece que ambos cometeram "o pecado da generosidade". Rejeita ver-se como lobista, fala das acusações de ter arranjado emprego para os filhos e do mais recente investimento, Sines 4.0, no qual esteve também envolvido. É nas questões sobre a TAP que as respostas são menos diretas. Considera "hilariante" dizer-se que a anterior gestão geria sem controlo, classifica como "imbecil" a perspetiva de olhar apenas para o resultado líquido, mas limita-se a afirmar que era a avaliação do ministro quando se pergunta se a TAP estava falida. Aos novos administradores dá "o benefício da dúvida". Durante mais de uma hora e meia, no palácio da Quinta Patino, sede da Geocapital, Lacerda Machado respondeu às questões sem nunca alterar o tom de voz. Está disponível agora para integrar o Governo? A resposta é dada usando o conselho de um amigo.





Tenho uma genuína admiração pelo António. Não me enganei, há quase 40 anos, sobre o que é que ia ser. Dizia-lhe que ia ser um estadista, um político de grande envergadura. Ele acreditava menos do que eu. Parte da simpatia, naquela altura, advinha de termos conversas sobre ideologia, doutrina, modelo de sociedade. Não estávamos exatamente no mesmo tom. Eu sempre fui onde estou hoje, social-democrata. Sou independente, embora não pareça…