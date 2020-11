Siga a Sábado nas redes sociais

O filho de Diogo Lacerda Machado, administrador não executivo da TAP e amigo pessoal de António Costa, foi nomeado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) para o cargo de Adido Técnico Principal para a área Económica da embaixada de Portugal nos Estados Unidos.Francisco Lacerda Machado, de 33 anos, é o filho mais velho de Diogo. Apesar de ter sido escolhido para conselheiro económico, a sua formação é na área da Ciência Política. A sua nomeação ainda não foi publicada em Diário da República.Questionado pela, o MNE confirma que a nomeação "corre os seus trâmites". A entrada de Francisco Lacerda Machado deve-se "por um lado, à saída do anterior titular por motivos pessoais e, por outro, à necessidade de reforçar, com a devida antecedência, o quadro de pessoal da Embaixada em Washington na perspetiva da Presidência Portuguesa da União Europeia que se inicia a 1 de janeiro de 2021", detalha o MNE.O MNE adianta ainda que "o dr. Francisco Lacerda Machado desempenha funções no domínio da diplomacia económica no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com enfoque nas relações económicas e empresariais com os EUA, desde 2015". "É licenciado em Ciência Política pela Universidade Católica Portuguesa – onde foi o melhor aluno do seu ano – e teve experiências profissionais nas Missões Permanentes de Portugal em Nova Iorque e em Viena", frisa fonte oficial."Só há três condições para se nomear um assessor na embaixada. Ou é diplomata, ou é académico, ou é um homem de negócios. Lacerda Machado não é um, ou outro, ou o outro", critica Paulo de Morais, antigo candidato presidencial e fundador da Associação Cívica Transparência e Integridade."Esta nomeação só acontece normalmente em países de terceiro mundo. É uma situação em que o senhor não tem currículo, não é diplomata, não é académico, não tem grande relevância na área económica", adianta Morais. "Nomeá-lo para assessor económico principal na embaixada dos EUA é uma falta de respeito para a diplomacia e para os EUA. Não se nomeia uma pessoa sem currículo para um cargo destes. É um desprestígio para o nosso país", adianta Paulo de Morais. Em 2018, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial de Portugal, fora da União Europeia."É imperdoável, próprio de um país que não se dá ao respeito. [Francisco Lacerda Machado] Não tem experiência para um cargo destes. É um nepotismo do Governo em que nomeiam o filho do compadre, um nepotismo parolo", lamenta.A Embaixada de Portugal em Washington é liderada pelo embaixador Domingos Fezas Vital. No site , o cargo de Adido Económico e Financeiro encontra-se vazio. "O cargo (de Conselheiro ou Adido Económico) não surge no site da Embaixada porque o lugar não se encontra, de momento, provido. Por se tratar da maior economia mundial e um país com o qual Portugal mantém fortes laços financeiros e empresariais, a Embaixada integrou por largos períodos no passado e integra, desde 2013 em contínuo, um Conselheiro / Adido para os Assuntos Económicos, à imagem de todas as demais missões diplomáticas de Estados-membros da União Europeia aí sediadas", explica o MNE.Francisco Lacerda Machado é licenciado em Ciência Política pela Universidade Católica Portuguesa e em 2015 foi nomeado como técnico especialista da Secretaria de Estado da Internacionalização, liderada por Eurico Brilhante Dias. Foi renovado em novembro de 2019.Já um irmão de Francisco, João Lacerda Machado, começou a colaborar, em 2017, com uma empresa do setor empresarial do Estado, a idD - Plataformas das Indústrias de Defesa Nacional S. A..Em 2020, Gonçalo Silva Pereira, filho do eurodeputado do PS Pedro Silva Pereira, tornou-se adido técnico principal da REPER - Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia. Silva Pereira filho chumbou em junho de 2019 na última vez em que tentou ingressar na carreira diplomática, com 9,5.Esta semana, a SÁBADO (edição impressa) outra relação pai-filho: João Luís Lopes da Mota entrou para a Representação Permanente em Bruxelas (REPER), na unidade que prepara a presidência portuguesa da União Europeia. Filho do juiz conselheiro José Lopes da Mota, atualmente adjunto da ministra da Justiça, Francisca Van Dunnen, João Lopes da Mota ficou em 22º lugar num concurso com 44 vagas. No despacho que nomeou o pai, ficou estabelecido que as suas funções passariam por acompanhar a presidência da União Europeia. Ou seja, pai e filho vão trabalhar juntos.