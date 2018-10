“O poder judicial devia ser equiparado aos outros dois”, o legislativo e o executivo: “Se não existe um Ministério da Presidência da República, não deveria existir um da Justiça", defende o juiz Lopes Barata, da ASJP.

O poder "substancial" do Ministério da Justiça faz com que os juízes sejam silenciados na discussão do Orçamento do Estado, ano após ano. E isso reflecte-se nos problemas que assolam a Justiça, defende o juiz José Lopes Barata, vice-presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP): "Não somos consultados para questões orçamentais porque o poder negocial está dependente de um ramo do Governo, o Ministério da Justiça."



"No que diz respeito aos juízes, as competências do Ministério da Justiça deviam estar no Conselho Superior de Magistratura", considera. "O poder judicial devia ser equiparado aos outros dois", o legislativo e o executivo: "Se não existe um Ministério da Presidência da República, não deveria existir um da Justiça."



Porquê? Só assim o poder judicial se tornaria soberano, a par dos outros dois poderes. "No Brasil, os juízes são responsáveis pela totalidade do que lhes diz respeito e o Ministério da Justiça tem funções residuais quanto ao poder judicial. Cá tem poderes substanciais, o que não é muito conforme com a democracia", lamenta. Um exemplo dessa influência do Ministério da Justiça é a escolha do director do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e do que os futuros juízes aprendem, lamenta o juiz.



Mas se o Orçamento do Estado não consegue mudar isso, em 2019 é omisso quanto ao que poderia solucionar. Lopes Barata elenca três problemas: a falta de condições dos edifícios onde funcionam tribunais, a compensação inexistente dos juízes e a falta de assessores.



"Temos 23 comarcas no país. A lei orgânica prevê que em cada uma haja um gabinete de peritos que possam auxiliar as decisões dos juízes, mas não temos nenhum instalado desde 2014. Nada prevê que possa ser resolvido com o OE2019", afirma o juiz. "Quando um juiz tem um processo com três toneladas de papel, ele sozinho terá que ler e percorrer todo esse labirinto. Qualquer falha é-lhe imputada. Não há nenhum alto cargo do Estado que não tenha assessores, só os juízes não têm." A situação leva ao arrastamento dos processos ao longo de anos.



E a fuga de três suspeitos do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto? Também se deve a falhas que poderiam ser resolvidas com o OE. "Gostaríamos de ter edifícios com dignidade. Há imensos tribunais instalados em prédios de habitação ou para escritórios que não servem os interesses da Justiça, e isso dá origem a fugas de presos. O TIC do Porto não foi concebido para ser um tribunal."



Finalmente, os juízes estão sobrecarregados de trabalho sem serem compensados por isso, apesar de "o sistema prever o regime de acumulação que significa que um juiz faz o trabalho de dois".



"Os juízes não dominam o seu orçamento. Mesmo prevendo o OE2019 algumas receitas para serem dadas melhores condições de trabalho aos juízes, nunca é garantido que sejam gastas para essa finalidade, porque podem ser contingentadas e nunca são", frisa Lopes Barata. "É como se os tribunais fossem um departamento regional de um ministério qualquer."



O vice-presidente da ASJP lança uma última questão, dando números: "Nos últimos cinco anos, os juízes diminuíram o número de processos em 41%, sem meios. Passámos de 1.600.000 processos para 900 mil em 2016. E se os meios tivessem sido concedidos?"