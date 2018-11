Tribunal deu como provado que gémeos foram registados com o apelido de um homem que não era o pai biológico. Deve o nome das crianças ser alterado? Tribunal da Relação de Lisboa diz que não

Os gémeos nasceram a 24 de Setembro de 2007 e José e Fernanda (nomes fictícios) decidiram registar os bebés, a 9 de Outubro daquele ano, como filhos de ambos, tendo, por isso, adoptado o apelido do pai. Seis anos depois, António avançou com uma acção em tribunal para que lhe fosse reconhecida a paternidade, ao mesmo tempo que requereu a eliminação do apelido de José dos respectivos registos de nascimento. Em primeira instância, o pai biológico ganhou em toda a linha, mas o Tribunal da Relação de Lisboa, num acórdão de 25 de Outubro, alterou a decimou.

O tribunal de primeira instância fundamentou a sua decisão nos exames de ADN realizados no Instituto de Medicina Legal, os quais deram uma probabilidade de 99,9% de António ser o pai das crianças. Por isso, como José e Fernanda não são os pais dos gémeos, "naturalmente que no registo não deve, em princípio, constar o apelido" de José, pois que, continuou o tribunal, "essa menção tem precisamente por fim sugerir" que José "seria o pai daqueles e já se sabe que não o é".

Porém, a questão pode não ser tão simples como à partida aparenta. Numa extensa decisão, recheada de jurisprudência de dois supremos tribunais, de França e Espanha, os juízes desembargadores Pedro Martins, Laurinda Gemas e Gabriela Cunha Rodrigues elevaram o problema para outro patamar. É que, segundo afirmaram, além de normas que têm que ser levadas em conta em processo de impugnação da paternidade, há outras que também concorrem para a decisão final, como a "identidade pessoal dos menores com protecção constitucional, direito ao nome, direito de personalidade", já que, como frisaram os juízes desembargadores, "em Portugal o apelido que fica em último lugar no nome das pessoas é o apelido pelo qual as pessoas são, em geral, conhecidas, e com o qual as pessoas em geral se identificam perante as outras," e nos caso dos menores, já com 11 anos, é o apelido de José.

Para os desembargadores, o facto de António ter avançado com uma acção de impugnação da paternidade não quer dizer que o homem irá reconhecer, posteriormente, a paternidade dos menores, já que isso não foi pedido no processo em curso, " havendo pois o risco de eles ficarem sem qualquer apelido da linha paterna o que não é comum acontecer em Portugal". Ora, continuaram os juízes da Relação de Lisboa, "este risco podia ter sido afastado se o autor tivesse intentado, em vez de uma simples acção de impugnação da paternidade por perfilhação, uma acção complexa em que cumulasse àquele pedido um pedido de reconhecimento da paternidade".

Por fim, os juízes, caso o pai biológico não avance com uma acção de reconhecimento da paternidade, afirmaram que os agora menores podem, aos 16 anos, solicitar por sua iniciativa a alteração do nome, substituindo o apelido de José pelo do pai biológico.