Para os guardas prisionais, que estão em greve desde terça-feira, as garantias de Van Dunem são "apenas para a opinião pública".

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, disse esta terça-feira que o Governo está disponível para negociar com os guardas prisionais, que começaram uma greve nacional de três dias. Contudo, para os guardas prisionais, as palavras de Van Dunem são "apenas para a opinião pública".



"É muito bonito dizer, mas na prática não faz nada. Foi por isso mesmo que fomos obrigados a marcar greve", disse à SÁBADO o líder do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves. "Se está disponível, que convoque o sindicato, para continuarmos a falar e fecharmos a revisão dos estatutos. Até lá, estas declarações são para inglês", concretizou.



O líder sindical explicou que começaram o grupo de trabalho com o Executivo para "a revisão do estatuto [dos Guardas Prisionais] fazer já parte do Orçamento para 2019". Ou seja, era para estar pronto em Setembro. "Chegamos a Agosto e partir daí nunca mais nos disse algo. Fizemos três pedidos de audiência para tentar chegar junto da ministra da Justiça, mas só recebemos silêncio", lamentou Jorge Alves. "É por isso que, para nós, esta disponibilidade da ministra da Justiça é um vazio", acrescentou.



Foi por isso que avançaram para esta greve. "Depois destas lutas, caso o Governo se mantenha em silêncio e a tutela [Ministério da Justiça] não retomar as negociações do estatuto profissional da guarda prisional, como se havia comprometido, iremos agendar uma greve e uma vigília em Novembro, realizando-se esta durante a noite e frente à residência oficial do Presidente da República", advertiu o SNCGP.



A greve nacional dos guardas prisionais, iniciada às 00:00 de hoje, registou uma adesão de cerca de 80%, segundo dados provisórios do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que convocou a paralisação. Na quinta-feira, os guardas prisionais vão realizar uma vigília em frente à residência oficial do primeiro-ministro, que decorrerá entre as 11:00 residência e as 14:00.