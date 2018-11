A Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP) anunciou, este sábado, 21 dias de greve após assembleia geral extraordinária realizada em Coimbra.





De acordo com o jornal Público, o protesto irá estender-se durante quase um ano - começando no próximo dia 20 de Novembro e prolongando-se até Outubro de 2019.Em causa estava a recusa do Governo em rever os estatutos dos magistrados judiciais, que até agora não contemplava nem aumentos salariais nem o descogelamento de carreiras.Em declarações à TVI24, os juízes falam em "falta de respeito institucional" e afirmam que, perante a proposta apresentada pelo Governo, não há alternativa senão a greve.