A Lua não ajudou os assaltantes de Tancos na noite do furto das armas dos paióis nacionais, que hoje completa dois anos. As tarefas já tinham sido divididas antes de todos chegarem de carro. Enquanto um cortava as redes que os separavam dos 17 paióis, outros preparavam-se para as carregar em carrinhos de mão e suar: afinal, o IPMA destacou junho de 2017 como um mês "extremamente seco e quente".

Depois de entrarem, "um dos indivíduos violou os mecanismos de segurança das fechaduras, cadeados e selos nas portas" dos paiolins 14 e 15. Como? Com um "saca-cilindros" comprado em Espanha pelo ex-fuzileiro João Paulino, considerado o líder do assalto e um dos principais organizadores, a par de "Laranginha". A ideia do saca-cilindros que "abria em 15 segundos" partiu de "Fechaduras", que não participou no assalto mas foi aliciado - e se transformou numa testemunha-chave do caso. Seria constituído arguido mas libertado.



"A minha alcunha é 'Fechaduras', não é? E eu consigo abrir portas, portas blindadas, carros e tudo", frisa. Porém, o Ministério Público indica que Paulino ficou desconfiado da sua solução: em momento próximo ou durante o encontro com "Fechaduras", pesquisou no Google como se destruía o que queria.