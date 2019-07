As declarações do coronel Luís Vieira e do major Vasco Brazão, antigos diretor e porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) e arguidos no caso do furto de armas de Tancos , contribuíram decisivamente para que Azeredo Lopes fosse constituído arguido. Ambos declararam, em interrogatório judicial, que o antigo ministro da Defesa tinha sido informado sobre a operação ilegal, através da qual se obteve a recuperação do material de guerra.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã