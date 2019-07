Foi no final do mês de junho que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, prestou, pela primeira vez, declarações no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) sobre o tema de Tancos. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, Azeredo Lopes, nessa altura, foi ouvido mais de nove horas como testemunha, negando sempre ter falado com o primeiro-ministro, António Costa, sobre o "achamento" do material de guerra, na Chamusca, em Outubro de 2017.





Esta sexta-feira, depois de ter sido revelada a sua constituição como arguido, pelos crimes de denegação de justiça e prevaricação, Azeredo Lopes, em comunicado, confirmou esta situação processual, referindo, porém, que a condição

"é absolutamente inexplicável tendo em conta os factos relativos ao meu envolvimento do processo, que foi apenas de tutela política". Depois de inquirir o antigo ministro da Defesa como testemunha, os procuradores do "é absolutamente inexplicável tendo em conta os factos relativos ao meu envolvimento do processo, que foi apenas de tutela política". Depois de inquirir o antigo ministro da Defesa como testemunha, os procuradores do DCIAP terão entendido que Azeredo Lopes deveria passar à condição de arguido com medidas de coação mais apertadas do que o Termo Identidade e Residência. Daí terem agendado um interrogatório de arguido com o juiz de instrução do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que proibiu Azeredo Lopes de contactar com o coronel Luís Vieira, antigo diretor da Polícia Judiciária Militar, e com o major Vasco Brazão, ex-adjunto de Luís Vieira.