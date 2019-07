O caso do furto de armas de Tancos tem mais um arguido: Amândio Marques, diretor da Direção de Investigação Criminal do Comando Operacional da GNR. De acordo com o Observador, o coronel de Infantaria ficou suspenso de funções na passada semana e é acusado pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa de coautoria pelos crimes de associação criminosa, tráfico de armas, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos e favorecimento pessoal praticado por funcionário tendo ficado suspenso de funções.

Além de Amândio Marques, o seu antecessor no cargo da Guarda Nacional Republicana, o coronel Taciano Correia, também deverá ser constituído arguido brevemente. Correia encontra-se em missão na República Centro-Africana mas vai ser ouvido nos próximos dias no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. A publicação refere que Correia será arguido em coautoria pelos mesmos crimes imputados ao seu sucessor.

Em causa está o processo de achamento das armas depois do assalto aos paióis de Tancos, ocorrido na madrugada de 28 de junho de 2017. Para os investigadores, o antigo e o atual responsável pela investigação criminal da GNR estariam alegadamente a par da negociação entre a Polícia Judiciária Militar e os alegados assaltantes.

A confirmar-se, o caso de Tancos passará a contar com 26 arguidos. No mesmo processo está também instituído como arguido o ministro da Defesa na altura do assalto, Azeredo Lopes. O antigo governante anunciou o mesmo através de um comunicado, na passada semana.

O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 e, quatro meses depois, a Polícia Judiciária Militar (PJM) revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial em que foram detidos o agora ex-diretor da PJM. No dia 12 de outubro de 2018, Azeredo Lopes apresentou a sua demissão do cargo de ministro da Defesa Nacional. Na base do pedido de demissão de Azeredo Lopes estiveram os desenvolvimentos do processo de investigação judicial ao desaparecimento e recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.