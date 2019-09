A acusação do caso do roubo das armas de Tancos será entregue para a semana, de forma a impedir que os sete suspeitos do assalto que se encontram em prisão preventiva não sejam libertados face à data-limite da medida de coação.





Google e cerveja, o que ainda não sabe sobre o assalto a Tancos A Lua não ajudou os assaltantes de Tancos na noite do furto das armas dos paióis nacionais, que hoje completa dois anos. As tarefas já tinham sido divididas antes de todos chegarem de carro.

O receio de libertar João Paulino, o alegado líder do assalto, e outros seis cúmplices foi salientado pelos procuradores num despacho do Tribunal da Relação citado pelo jornal Expresso. Os procuradores receiam que Paulino destrua provas ou intimide testemunhas. A libertação deve ser evitada porque "existe um forte perigo de continuação de atividade criminosa", e porque os arguidos que colaboraram com as autoridades correrão "perigo de vida".





Tancos: só o coronel não ficou preso Se não fosse a decisão de libertar o coronel Luís Vieira, ex-director da Polícia Judiciária Militar, suspeito de ter participado na operação de encobrimento ao assalto dos paióis militares de Tancos, o Ministério Público teria conseguido o pleno no Tribunal da Relação de Lisboa no que diz respeito à confirmação da prisão preventiva para os suspeitos.

Os procuradores acreditam que a droga seria para trocar diretamente por droga. O Expresso adianta que um militar, talvez sem querer, terá alertado um dos assaltantes sobre quem fazia a guarda de Tancos na noite de 27 para 28 de junho.





Tancos: Um grande crime entre amigos Sentados à mesa de um pequeno restaurante da zona de Sete Rios, em Lisboa, os três homens almoçavam calmamente, como se fosse uma reunião de três amigos que viviam separados pela distância. Dois deles, Paulo Lemos e Fernando Guimarães, tinham viajado nessa manhã, 10 de março de 2017, de autocarro, do Algarve para Lisboa.

O caso conta com 25 arguidos, entre eles o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes.