No entanto, o plano começou a desenhar-se ainda no final de 2016. Foi nessa altura que João Paulino, um ex-fuzileiro natural de Ansião, onde geria um bar, soube das deficiências na segurança dos paióis de Tancos. As informações chegaram-lhe através de um amigo, Valter Abreu, conhecido por Pisca, que era tio de um 2º furriel do Exército que estava colocado no Regimento de Engenharia nº 1, em Tancos. Foi este militar, Filipe Santos, que costumava estar escalado para serviço de guarda aos paióis nacionais, quem contou a Valter Abreu não só das fragilidades do sistema de segurança mas também do material ali armazenado. Descreveu também a disposição dos paióis, os horários das rondas e o tipo e marca das fechaduras que os assaltantes iriam encontrar. Depois, acredita a Polícia Judiciária, Valter Abreu transmitiu todas as informações a João Paulino, com quem teria um esquema de tráfico de droga.



Na posse dos elementos que considerava fundamentais, João Paulino terá partilhado os seus planos com António Laranginha. Residente em Alvaiázere, este último é não só amigo de João Paulino mas também padrinho de uma filha do ex-fuzileiro. Os dois tinham ainda negócios: de acordo com a investigação da PJ, dirigiam uma rede que se dedicava à compra e venda de droga e de armas e munições. Juntos, traçaram o plano para furtar munições de 9 mm, explosivos, granadas, lança rockets e outro material de guerra que sabiam estar ali armazenado.



O objetivo era simples: vender tudo no mercado negro e dividir o lucro. Sendo que o material mais pesado, como explosivos, teria como destino elementos da organização terrorista basca Euskadi ta Askatasuna, ETA, com quem António Laranginha já teria estabelecido contactos. Na época, a ETA estava ainda ativa. Só no início de 2017 começou o processo de desarmamento com a entrega da localização de oito esconderijos no sudoeste de França, onde tinha armazenado 120 armas de fogo, três toneladas de explosivos, bem como milhares de detonadores e munições. E só em maio de 2018 o grupo terrorista anunciou a sua dissolução através de uma carta publicada no site do jornal El Diario.



Os preparativos

Para pôr o plano em movimento, João Paulino começou então a fazer uma série de contactos com pessoas da sua confiança, uns de Ansião, outros amigos próximos feitos na infância passada em Albufeira. O forcing final foi feito em março de 2017. No dia 6, o líder do grupo deslocou-se à zona de Tancos acompanhado de Gabriel Moreira para reconhecer o local. Voltou a fazê-lo dois dias depois, desta vez na companhia de Fernando Santos e de António Laranginha.



Faltava-lhe apenas um elemento fundamental: saber como abrir rapidamente as portas dos paióis. Foi então que convidou Paulo Lemos para o almoço na zona de Sete Rios, em Lisboa. Os dois tinham-se conhecido alguns meses antes através de Fernando Guimarães. Segundo o que o próprio "Fechaduras" contou à Judiciária, antes do encontro tinha até aberto o Audi e a porta de um bar de João Paulino. As suas capacidades eram conhecidas.



Foi à mesa do restaurante que João Paulino lhe revelou os planos para assaltar um quartel do Exército. Contou que as instalações não tinham videovigilância, que ninguém fazia as rondas e que a rede que rodeava o quartel era frágil. Mais: a sua fonte tinha-lhe garantido que podiam estar lá umas horas à vontade que ninguém daria por isso. Os explosivos, contou nesse almoço, destinavam-se a elementos da ETA, com quem António Laranginha tinha contactos. As munições seriam para os negócios que estavam a fazer com as Glock de 9 mm que tinham sido roubadas à PSP. O restante seria vendido no mercado negro ou até entregue como moeda de troca no negócio de compra e venda de droga. Precisava dele para abrir as portas. Não precisava de fazer mais nada. Em troca receberia 50 mil euros.



Durante a refeição, o antigo fuzileiro pediu o telemóvel de Paulo Lemos (tinha deixado o seu no carro) e mostrou-lhe imagens do quartel e também das fechaduras que iriam encontrar: marca CRC, modelo de quatro entradas em cruz. Paulo Lemos terá dito que não queria fazer o assalto. E que eles iriam levar muito tempo a abrir as portas. Segundo o que Paulo Lemos contou mais tarde às autoridades, João Paulino perguntou-lhe então qual seria a melhor forma de entrar. Especialista, respondeu que seria com um aparelho chamado saca-cilindros, que embora destruísse o canhão, permitia abrir as portas em cerca de 15 segundos. Paulino quis saber como funcionava e Paulo Lemos explicou que tinha de enfiar um parafuso em aço no canhão, colocar o aparelho, apertá-lo com chave e a porta ficaria aberta em segundos. Mostrou-lhe até um vídeo que se encontra facilmente na Internet.



Nos dias seguintes, João Paulino continuou os preparativos. Encontrou-se com o furriel do Exército Filipe Sousa, em Ansião, deslocou-se à Charneca da Caparica para comprar uma caixa estanque de armazenamento de armas e munições, própria para ser enterrada, e a 16 de março de 2017 viajou para Espanha com a mulher e o filho. Objetivo: comprar um saca-cilindros, aparelho que não está à venda em Portugal. Instalaram-se uma noite no Hotel Roma Aurea, na cidade de Talavera de la Reina, em Toledo, província conhecida pela indústria de fabrico de facas e ferramentas em metal. De acordo com o que Paulo Lemos contou à Judiciária, foi já com o saca-cilindros na mão que João Paulino lhe ligou, de Espanha, a dizer que já tinha o aparelho.



A data mais vulnerável

Com tudo tratado, faltava apenas escolher a data concreta do assalto. Era importante optar por uma noite com uma vigilância menos rigorosa. Através de Valter Abreu - que recebia informações do sobrinho, Filipe Sousa - João Paulino soube que a segurança dos paióis era assegurada, em regime de rotatividade, por quatro unidades do Exército: a Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o Regimento de Infantaria nº 15 de Tomar, o Regimento de Tropas Paraquedistas e o Regimento de Engenharia nº 1. De todos, o último grupo era o único que não era composto por paraquedistas, unidade de elite das Forças Armadas portuguesas - e foi esse o que foi considerado mais vulnerável pelos assaltantes. Através da sua fonte no Exército, João Paulino soube que a unidade só voltaria a ter a responsabilidade da vigilância aos paióis de Tancos entre 12 de junho e 11 de julho de 2017. A data escolhida foi a noite de 27 para 28 de junho de 2017.



Nessa madrugada, acredita a PJ, João Paulino, António Laranginha, João Pais, Fernando Santos, Gabriel Moreira, Hugo Santos e Pedro Marques dirigiram-se aos paióis de Tancos com duas viaturas, uma delas uma Skoda pick-up - todos com os telemóveis desligados. Pararam junto à rede que delimita, do lado norte, os paióis de Tancos, cortaram-na e entraram no complexo.



Dirigiram-se imediatamente aos paiolins 14 e 15, que ficavam a cerca de 500 metros da rede. Com o saca--cilindros abriram as fechaduras, cadeados e selos existentes nas três portas de cada um dos edifícios, vasculharam o interior e com recurso a carrinhos de mão levaram através da rede o material de guerra com um peso total de 311 kg (ver caixa). Paulo Lemos, acredita a Judiciária e o Ministério Público, ficou na zona da Oura, em Albufeira.



O material roubado foi levado para a Portela de Carregueiros, na zona da Venda Nova. Um percurso de apenas 30 km por estrada nacional, sem portagens ou pórticos através dos quais os assaltantes pudessem ser detetados. Era aí que a avó de João Paulino tinha um terreno isolado, com um restaurante desativado que o líder do grupo considerou perfeito para esconder as armas. Uma parte foi guardada, outra foi enterrada. Às 7h estavam todos de regresso a Ansião. João Pais chegou a Albufeira a meio da tarde. Ao final desse dia, João Paulino foi fotografado no parque de estacionamento do Jumbo de Coimbra com um carrinho de supermercado cheio de cervejas.



Um grupo desavindo

O assalto só foi detetado às 16h30 de 28 de junho. A Polícia Judiciária Militar foi chamada ao local e só no dia seguinte o roubo foi comunicado publicamente. A 4 de julho, o Ministério Público abriu um inquérito por suspeitas dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo - e a investigação passou a ser liderada pela Polícia Judiciária, sob coordenação dos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Vítor Magalhães e João Melo.



Assim que ficaram com o caso, inspetores da Unidade Nacional Contra Terrorismo viajaram imediatamente para o Algarve para interrogar Paulo Lemos. Antigo informador da PJ, estivera nas primeiras páginas dos jornais há cerca de 10 anos devido à relação com Carolina Salgado e, recordou recentemente o Expresso, por ter sido testemunha de Pinto da Costa nos processos que o presidente do FC Porto moveu contra a ex-companheira. Antes do assalto a Tancos, tinha sido apanhado numa escuta a referir que tinha sido contactado para um roubo numa instalação militar. A informação recolhida pela diretoria do Norte da PJ foi enviada por um juiz do Porto para Aveiro, e por o magistrado desta cidade para o Tribunal Central de Instrução Criminal, onde o juiz Ivo Rosa não autorizou a realização de escutas telefónicas aos suspeitos.



Confrontado pela PJ, Paulo Lemos terá negado qualquer participação no assalto. Depois terá aceitado colaborar com as autoridades e levar até ao seu contacto um agente irlandês que se fazia passar por elemento do IRA interessado em adquirir o armamento. A operação falhou, mas terá aumentado a desconfiança de João Paulino em relação a Paulo Lemos - que suspeitava estar a falar com as autoridades.



Um mês após o roubo, as relações entre os principais membros do grupo estavam deterioradas. João Paulino e Paulo Lemos chegaram a encontrar-se em Aveiro, junto a um McDonald's, onde a desconfiança ficou clara. As notícias publicadas nos jornais - que terão reforçado as suspeitas de que alguém estava a passar informações para fora - e o facto de o assunto não cair no esquecimento terão levado João Paulino, acredita a PJ, a devolver o material roubado mais difícil de vender.



Para isso, no final de agosto, foi para Albufeira onde se encontrou com o amigo e militar da GNR Bruno Ataíde, a quem disse estar disposto a devolver as armas se fosse garantido que a sua identidade não seria revelada nem perseguido criminalmente. O militar fez o contacto com a sua hierarquia direta, o sargento Lima Santos, da GNR de Loulé. Este, por sua vez, contactou o amigo e investigador da PJM Mário de Carvalho. Este relatou o que se passava ao major Pinto da Costa que, por seu turno, transmitiu a informação ao major Vasco Brazão.



Um arguido determinante

Nas semanas seguintes João Paulino reuniu-se várias vezes com Bruno Ataíde, em Pombal e no Algarve. Desconfiava estar a ser seguido e chegou a anotar no telemóvel as matrículas de três carros com a indicação "amigos do fechaduras", ou seja, veículos da PJ - e dois deles eram mesmo.



Cerca de 24h após o último encontro entre João Paulino e Bruno Ataíde, a PJM, através de uma suposta denúncia anónima, viria a encontrar parte do material roubado num terreno na Chamusca e levado para o Campo Militar de Santa Margarida. Faltavam as munições 9 mm, bem como granadas e cargas de corte. Por outro lado, foram encontradas 136 velas PE4A, um explosivo conhecido como C4. Ou seja, há a possibilidade de estar em falta material que não estava contabilizado nos paióis de Tancos.



A PJ e o Ministério Público não ficaram convencidos da veracidade da recuperação do material. E abriram um novo inquérito ao "achamento" das armas que passou a correr no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. A existência do inquérito chegou aos ouvidos do coronel Luís Vieira que, no final de 2017, juntamente com o major Vasco Brazão, entregaram um memorando ao chefe de gabinete do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, no qual ficava claro que a entrega das armas tinha sido encenada. O objetivo seria recuperar para a PJM a titularidade da investigação ao roubo. A veracidade desse memorando - revelado em primeira mão pela SÁBADO - acabou por levar à demissão de Azeredo Lopes. Menos de um ano depois, a 25 de setembro de 2018, os militares envolvidos na "encenação", incluindo o diretor da PJM Coronel Luís Vieira, bem como João Paulino, seriam detidos pela Polícia Judiciária.



No início de novembro, discretamente, Paulo Lemos foi constituído arguido pela PJ. Confrontado, contou tudo o que sabia - e ficou em liberdade. Um interrogatório que foi determinante para a segunda fase da Operação Húbris, que decorreu a 17 de dezembro, noticiada em primeira mão pela SÁBADO, que levou à detenção dos envolvidos no assalto a Tancos.



Artigo publicado originalmente na edição 766 da SÁBADO, de janeiro de 2019.

