João Paulino, ex-fuzileiro suspeito de ter liderado o assalto aos paióis de Tancos, vai colaborar com a Justiça. Quem o garante é o seu advogado, Carlos Melo Alves.

"João Paulino vai esclarecer como as coisas se passaram. E contar a versão dele", disse o representante do ex-militar ao jornal Expresso. Paulino encontra-se detido preventivamente no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Porém, só deverá falar após ser deduzida a acusação. Até lá, está indiciado por tráfico de armas e de droga.

Sobre João Paulino recaem suspeitas de pretender vender o material roubado a elementos ligados à ETA, em Espanha. Foi ele quem escondeu as armas de Tancos em casa da avó em Tomar depois de as roubar em carrinhos de mão, acredita o MP. Mais tarde contactou a PJM e a GNR de Loulé para as devolver e levou-as à Chamusca, onde foram redescobertas.



A 27 de junho, passam dois anos desde o assalto a Tancos.