O caso de Tancos tem um novo arguido: um técnico da Polícia Técnica e Científica da Polícia Judiciária foi constituído arguido esta quinta-feira por alegado conluio na encenação do reaparecimento das armas furtadas dos paióis da base militar. De acordo com a TVI, o suspeito foi presente ao juiz de instrução para aplicação de medidas de coação.





O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 e, quatro meses depois, a PJM revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.