Os bastidores da crise política. Galamba não saiu, nem empurrado

À hora de almoço de terça-feira, António Costa confidenciou aos mais próximos que se sentia “hesitante” sobre o que fazer em relação a João Galamba. Num primeiro impulso, Costa entendeu a necessidade deixar cair um ministro que, como tinha dito aos jornalistas na noite anterior, protagonizou um caso “inadmissível”. A conversa com Galamba, que voltou a reafirmar a sua versão, esteve na origem da hesitação do primeiro-ministro. E acabaria por ser decisiva para que o primeiro-ministro, resistindo a todas as pressões (mesmo as que vinham do interior do PS) para deixar cair o seu ministro das Infraestruturas.