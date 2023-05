Pré-publicação: a rede de cunhas e favores de Salazar

"Salazar Confidencial", que estará nas livrarias no dia 18 e em pré-venda a partir de hoje, revela a história escondida do regime. Dezenas de milhares de documentos mostram como o tráfico de influências, a endogamia, as cunhas e os favores eram prática corrente nas altas esferas do poder do Estado Novo, com a conivência ativa do presidente do Conselho.