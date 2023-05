Pinheiro e Galamba respondem na CPI. O que se vai tentar apurar?

O ex-adjunto é ouvido esta quarta-feira. Quinta-feira é a vez do ministro dar respostas. Da atuação do SIS às alegadas agressões, há vários pontos que os deputados vão querer esclarecer.

João Galamba, o ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, o seu ex-adjunto, e Eugénia Correia, a chefe de gabinete do ministro, respondem esta semana às perguntas da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP. Primeiro vai responder Pinheiro, esta quarta-feira, 17, e Galamba no dia seguinte. Vão prestar esclarecimentos sobre os incidentes da noite de 26 de abril que culminou no despedimento do adjunto, na intervenção da PSP e até do SIS.