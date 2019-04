Questionado pelo jornal, a empresa de Jorge Mendes respondeu: "A Gestifute, que tem as suas obrigações fiscais em dia, é inspecionada todos os anos e nunca teve nenhum problema com a Autoridade Tributária e assim vai continuar a ser."



Os contactos de Pinto são coordenados pelo advogado francês William Bourdon, que o está a defender. O fundador e responsável pelo Football Leaks, que revelou escândalos fiscais que envolveram vários clientes de Jorge Mendes, já foi questionado pela justiça belga e francesa, além da portuguesa. Pinto encontra-se em prisão preventiva devido ao processo por crimes informáticos e tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen Sports.



Na investigação que está a mover ao mundo do futebol, o Fisco tem uma parceria com a agência tributária de Espanha, que acusou desde Mourinho a Cristiano Ronaldo.

A Autoridade Tributária tentou que o pirata informático Rui Pinto contribuísse numa investigação em curso sobre o mundo de futebol , enquanto ele ainda se encontrava em prisão domiciliária na Hungria. Um dos alvos do inquérito do Fisco é o agente de futebol Jorge Mendes O Fisco queria saber se Rui Pinto tinha informações sobre sociedades com sede em paraísos fiscais ou acerca de transferências bancárias em nome de testas de ferro. Segundo o Jornal de Notícias, o inquérito corre termos na Direção de Serviços de Investigação da Fraude e Ações Especiais da AT. Não se sabe qual foi a resposta do pirata informático.