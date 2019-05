Governo cancela operação stop das Finanças

O Ministério das Finanças cancelou a ação de cobrança de dívidas ao Fisco levada a cabo por agentes da Autoridade Tributária e da GNR em Valongo, esta terça-feira de manhã, através de uma operação stop em que os condutores eram mandados parar e ameaçados com a penhora do carro em que seguiam no momento, no caso de não conseguirem saldar a dívida.À rádio TSF, o Ministério das Finanças afirmou que a decisão da AT e da GNR não tinha sido ordenada pelo Governo e que está a verificar "o enquadramento em que a Direção de Finanças". O Ministério das Finanças adiantou que a operação " foi cancelada por indicação do secretário de Estados Assuntos Fiscais".

"As orientações na ATsão para atuação proporcional. Há hoje mecanismos de penhora eletrónica", lembra o Ministério das Finanças, na declaração enviada à TSF.

A Autoridade Tributária (AT), em colaboração com a GNR, esteve esta manhã a intercetar condutores em Alfena, em Valongo, no âmbito de uma ação que visava a cobrança de dívidas às Finanças.