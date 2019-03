Aníbal Pinto, que representava o hacker português, foi constituído arguido no caso Doyen Sports. Foi ouvido na quinta-feira no Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público de Lisboa.

A investigação não se convence com as explicações do advogado de Rui Pinto, Aníbal Pinto, que garante que enquanto advogado do hacker português só se encontrou com um representante da Doyen, numa bomba de gasolina em Oeiras, em 2015, para elaborar um contrato que permitisse ao pirata informático ir trabalhar para aquele fundo de investimento.



A PJ e o Ministério Público acreditam que Aníbal Pinto tentou chantagear a Doyen, em cumplicidade com o cliente.



